Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlägerei endet mit mehreren Verletzten

Sonneberg (ots)

Am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Sonneberg in der Bahnhofstraße zu einer Schlägerei von mehreren Personen. Nachdem zwei Frauen im Alter von 32- und 37 Jahren offenbar nicht zu ihrer Zufriedenheit bedient wurden, entwickelte sich mit dem Verkaufspersonal zunächst eine verbale Streitigkeit die in der weiteren Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung überging. Weitere Personen griffen in die Handlungen ein, sodass nach jetzigen Ermittlungsstand 7 Personen beteiligt waren. Es wurden Strafverfahren wegen wechselseitigen Körperverletzungen und Beleidigungen eingeleitet. Zwei Personen wurden verletzt, die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Sonneberger Polizei unter der Vorgangsnummer: 0216287 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell