Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Sonneberg (ots)

Am heutigen frühen Morgen, gegen 00.15 Uhr, wurde in Sonneberg in der Neustadter Straße der 39-jährige Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell