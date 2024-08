Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit fünf Schwerverletzten

L1144 Mellenbach- Döschnitz (ots)

Bereits am Montagabend kam es auf der Landesstraße 1144 im Schwarzatal zu einem Unfall mit insgesamt fünf Verletzten. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem PKW Audi gegen 18:15 Uhr die Strecke von Mellenbach kommend in Richtung Abzweig Döschnitz entlang. Ihr entgegen kam eine ebenfalls 33-Jährige in ihrem PKW Skoda. Mutmaßlich aufgrund tiefstehender Sonne geriet die spätere Unfallverursacherin im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit der Skoda-Fahrerin zusammen, sodass deren PKW auf das angrenzende Feld geschleudert wurde. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Audi eingeklemmt und verletzt, ebenso wie ein im Fahrzeug befindliches 2 Jahre altes Kind. Auch im entgegenkommenden PKW Skoda befanden sich mehrere Insassen. Neben der 33-jährigen Mutter trugen auch ihre beiden Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren Verletzungen davon. Alle Personen kamen somit schwerverletzt (jedoch nicht lebensbedrohlich) in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung. Während der Unfallaufnahme kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke. Kurz vor Mitternacht wurde die Strecke nach mehr als 4 Stunden wieder vollständig freigegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell