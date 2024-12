Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß im Gegenverkehr

Olpe (ots)

Am Samstagnachmittag (07.12.2024) stießen zwei Autos gegen 17:45 Uhr in Lütringhausen zusammen. Als ein 20-Jähriger mit seinem PKW auf der B54 aus Richtung Altenkleusheim kommend im Einmündungsbereich der K6 (Siegener Straße) nach links abbiegen wollte, kam es zur Frontalkollision mit dem in Gegenrichtung fahrenden Auto eines 38-Jährigen. Anschließend prallte das Fahrzeug des 20-Jährigen gegen einen Ampelmast und kam dort zum Stehen. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen und der Ampel entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Autos wurden geborgen und abgeschleppt. Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise bis 19:45 Uhr gesperrt.

