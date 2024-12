Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Fahrer bei Unfallaufnahme alkoholisiert

Olpe (ots)

Am Sonntagmorgen (08.12.2024) erhielt die Polizei gegen 7:45 Uhr durch eine bislang noch unbekannte Anruferin Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf einem Verbindungsweg zwischen Günsen und Dahl. Vor Ort trafen die Beamten einen 20-Jährigen auf dem Fahrersitz seines Autos sitzend an. Das Fahrzeug war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und in einem Zaun gelandet. Der Gesamtschaden an PKW und Zaun lag im unteren vierstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 20-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Daher brachten sie den jungen Mann zur Polizeiwache, wo ihm entsprechende Blutproben entnommen wurden.

Für die weitere Unfallsachbearbeitung sind nun auch die Angaben der bislang noch unbekannten Anruferin relevant. Diese wird ebenso wie eventuell weitere Zeugen gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4112 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

