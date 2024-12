Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Olpe (ots)

Auf der B 55, im Ortseingangsbereich von Oberveischede, beabsichtigte ein 45-jähriger Astra-Fahrer vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr in Rtg. Bilstein einzufahren. Dabei übersah er eine dort bereits in gleicher Fahrtrichtung fahrende, 45 Jahre alte Fahrerin eines Passats. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die beiden Fahrzeugführer sowie ein im Fahrzeug der Dame befindliches, 10-jähriges Kind leicht verletzt und in der Folge dem Krankenhaus zugeführt wurden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im unteren, fünfstelligen Bereich.

