Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-jährige Fahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Drolshagen (ots)

Am Dienstag (03.12.2024) kam es in Drolshagen gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Autofahrerin wollte von der Benolper Straße nach links in die Lindenstraße abbiegen. Nachdem die Autofahrerin vor dem Abbiegevorgang verkehrsbedingt anhielt, fuhr eine 15-jährige Kleinkraftradfahrerin links am PKW vorbei. Als die 48-Jährige ihr Abbiegemanöver kurz darauf begann, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei stürzte die Zweiradfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

