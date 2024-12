POL-OE: Einbruch in Vereinsheim

Attendorn (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (29.11.2024) um 16:55 Uhr im Bereich der Finnentroper Straße (L539) in Attendorn-Biggen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 52-jähriger aus Wuppertal mit seinem beladenen LKW die oben genannte Straße aus Richtung Finnentrop kommend in Fahrtrichtung Attendorn. In einer Linkskurve kam er der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kippte auf die rechte ...

