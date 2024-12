Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: LKW-Fahrer nach Unfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (29.11.2024) um 16:55 Uhr im Bereich der Finnentroper Straße (L539) in Attendorn-Biggen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 52-jähriger aus Wuppertal mit seinem beladenen LKW die oben genannte Straße aus Richtung Finnentrop kommend in Fahrtrichtung Attendorn. In einer Linkskurve kam er der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Hierbei verletzte sich der LKW-Fahrer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungs- und Straßenreinigungsmaßnahmen war die Fahrbahn für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell