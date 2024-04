Polizeiinspektion Stade

POL-STD: BMW X5 an der Autobahn 26 in Dollern entwendet

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 20:00 h und 07:00 h haben unbekannte Autodiebe einen auf einem Pendlerparkplatz an der Autobahn 26 an der Anschlussstelle Dollern abgestellten BMW X 5 geknackt und anschließend entwendet. Das graue SUV hat das Kennzeichen BRV-RB 149 und stellt einen Wert von ca. 40.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell