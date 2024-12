Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto überschlägt sich bei Unfall

Attendorn (ots)

Auf der K17 in Bremge kam eine 25-jährige PKW-Fahrerin am Freitag, 29. November, um 14.40 Uhr in Fahrtrichtung Repe von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im Fahrzeug befand sich ebenfalls ihre 2-jährige Tochter. Mutter und Kind wurden zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden aktuell im unteren fünftstelligen Eurobereich ein.

