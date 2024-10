POL-HRO: Angriff auf Sonderzug - Polizei schaltet Hinweisportal

Schwerin (ots) - Am heutigen Abend fand in Schwerin eine angemeldete Versammlung im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt statt. An der Versammlung die einen friedlichen und störungsfreien Verlauf nahm, beteiligten sich etwa 90 Menschen. Die Versammlung wurde gegen 20:00 Uhr beendet. Die Pressemitteilung bezieht sich auf die bis 20:40 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizeipräsidium ...

