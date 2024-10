Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Schnellrestaurant

Schwerin (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant in der Arsenalstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Zum entstandenen Gesamtschaden liegen gegenwärtig keine Angaben vor. Zum Zwecke der Tatortarbeit und Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Kriminalkommissariat in Schwerin geführt. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zum Tatgeschehen und zu möglichen auffälligen Personen mitzuteilen (0385/5180-2224).

