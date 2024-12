Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Wenden (ots)

Am Montag (02.12.2024) kam es um 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße in Gerlingen. Als ein 62-jähriger mit seinem Auto vom Parkplatz eines Discounters in den fließenden Verkehr einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 43-Jährigen. Dieser geriet anschließend in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 57-Jährigen. Durch die Kollision wurde eine 42-jährige Beifahrerin des 43-Jährigen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

