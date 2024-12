Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in einem Wohn-/Geschäftshaus

Olpe (ots)

Olpe. Am 09.12.2024 gegen 01:50 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei eine Meldung über einen Brand in einem Wohn-Geschäftshaus in Olpe. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort, brannte ein Teil des Wohnbereichs. Der 58 jährige Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Objekt, wurde aber kurz darauf durch die eintreffende Feuerwehr Olpe mittels Drehleiter gerettet und im Anschluss schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch den Löscheinsatz der Feuerwehr Olpe verhindert werden. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt.

