Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz/Huckingen: Gräber verwüstet und Metallleuchten gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in dem Zeitraum vom 6. bis 7. September (Freitag/Samstag) auf gleich zwei Friedhöfen im Duisburger Süden Gräber verwüstet und Metall gestohlen.

Einsatzkräfte der Polizei stellten auf dem Friedhof an der Mündelheimer Straße in Huckingen und auf dem Friedhof an der Zimmerstraße in Buchholz insgesamt 31 beschädigte Grabstellen fest, von denen Grabschmuck, z. B. Leuchten aus Metall entwendet worden waren.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell