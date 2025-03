Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte bei Widerstand nach Verkehrskontrolle verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitagvormittag, 28. März 2025, in Ückendorf ergaben sich Hinweise darauf, dass ein 29-jähriger Gelsenkirchener sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Auf der Bergmannstraße in Ückendorf wurde gegen 10.30 Uhr ein freiwilliger Urinschnelltest durchgeführt. Die kontrollierenden Beamten hatten jedoch Zweifel an der Echtheit der Probe, weshalb sich der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums weiterhin erhärtete und die Kontrolle auf der Polizeiwache fortgeführt werden sollte. Im weiteren Verlauf ergriff der 29-Jährige fußläufig die Flucht und rannte in Richtung der Metzer Straße, wobei er unmittelbar von den Einsatzkräften verfolgt wurde. In einem Hinterhof auf der Straße Flöz Dickebank stießen die Beamten auf den gesuchten 29-Jährigen, der beim Erblicken der Einsatzkräfte sofort erneut die Flucht ergriff. Die Verfolgung setzte sich durch diverse Gärten und über Zäune fort. Als der flüchtige Gelsenkirchener schließlich gestellt wurde, kam es unvermittelt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 29-Jährige ignorierte die Anweisungen der Beamten, stieß sie mehrfach von sich weg und versuchte erneut zu flüchten. Dieser Fluchtversuch und ein weiterer Angriff wurden schlussendlich durch den Einsatz von körperlichem Zwang unterbunden. Gegen die anschließende Fesselung setzte sich der Gelsenkirchener weiter vehement zur Wehr. Der 29-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt, da er sich hinsichtlich der Untersagung der Weiterfahrt unbeeindruckt zeigte und gegenüber den Beamten äußerte, dass er weiterhin fahren wollen würde. Sowohl der Gelsenkirchener als auch drei der in den Sachverhalt involvierten Beamten wurden leicht verletzt.

