Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Waltrop/Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr versuchten zwei junge Männer sich über eine Terassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus "In der Stühle" zu verschaffen. Als aufmerksame Nachbarn lautstark auf sich aufmerksam machten, brachen die Unbekannten ihre Handlung ab und flüchteten.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

- höchstens 20 Jahre alt - schlanke Staturen - einer mit einer hellen Hose, der andere mit einer Jeans - beide dunkelhaarig

Waltrop:

Auf der Schillerstraße hebelten bislang unbekannte Täter am Samstag (01:00 Uhr - 06:30 Uhr) ein Kellerfenster einer Doppelhaushälfte auf. Aus den Kellerräumen entwendeten sie einen Computer und flüchteten unerkannt.

Recklinghausen:

Am Sonntag gegen 1:42 Uhr in der Nacht versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Gustav-Freytag-Straße einzubrechen. Dafür hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf. Als dadurch die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie unerkannt.

Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

