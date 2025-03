Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Mülltonnenbrand Anwohner löscht

Emsdetten (ots)

In der Nacht von Montag (03.03.) auf Dienstag (04.03.) hat es gegen 04.30 Uhr in der Getrud-van-Dam-Straße vor einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer in der Nacht und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Zwei Mülltonnen standen in Flammen. Ein weiterer Anwohner hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die eingesetzte Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu den brennenden Mülltonnen machen kann, wird gebeten, die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

