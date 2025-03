Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Lagerhalle steht in Vollbrand Brandursache unklar

Neuenkirchen (ots)

Am Montagabend (03.03.25) gegen 20.00 Uhr ist es im Ortsteil St. Arnold zum Brand einer Lagerhalle an der Erich-Kästner-Straße gekommen. Ein Zeuge bemerkte das Feuer im Vorbeifahren und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen der Polizei hatte die freiwillige Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Lagerhalle ist zweigeteilt und durch eine Brandschutzmauer getrennt. Der vordere Teil der Halle brannte in voller Ausdehnung. Zusätzlich brannten zwei Autos, die direkt vor der Halle standen. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es befanden sich keine Personen in der Lagerhalle. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell