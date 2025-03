Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall auf der B54 Insgesamt drei verletzte Personen

Steinfurt (ots)

Am Montagmittag (03.03.) ist es gegen 11.55 Uhr auf der B54 in Steinfurt-Dumte zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Kleinlastwagen, der von einem 63-jährigen Mann aus Polen geführt worden ist, ist aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Radaranlage in den Gegenverkehr geraten. Hier ist er mit einem Auto, das von einer 53- jährigen Frau aus Altenberge geführt wurde, frontal zusammengestoßen. Im Anschluss ist er mit dem dahinterfahrenden 64-Jährigen aus Münster ebenfalls frontal kollidiert. Alle Fahrzeuge sind im Graben in Fahrtrichtung Münster zum Liegen gekommen. Die 53-Jährige ist in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Der Münsteraner ist schwerverletzt und der Fahrer des Kleinlastwagens leicht verletzt worden. Alle Verletzten sind in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Die drei beteiligten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Es waren mehrere Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist aktuell noch im Einsatz. Die B54 ist in beide Richtungen zwecks Unfallaufnahme komplett gesperrt.

