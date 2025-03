POL-ST: Steinfurt, Sperrung der B54

Steinfurt (ots) - An der Wasserstraße in Burgsteinfurt ist es am späten Sonntagnachmittag (02.03.25) zu einem Wohnungsbrand gekommen. Es wurde niemand verletzt. Gegen 17.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Innenstadt alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang starker Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits ...

