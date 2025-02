Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Knapp eine Woche war Ruhe

Jena (ots)

Nach gut einer Woche sind am Mittwoch eine 16- und eine 17-Jährige erneut straffällig geworden. Beide waren gemeinsam in einem Verbrauchermarkt in der Karl-Marx-Allee unterwegs. Hier bedienten sie sich an der Auslage und eigneten sich jeweils Speisen und Alkoholika im Wert von knapp 37,- Euro an. Im Anschluss wurden sie jedoch erwischt, wie sie ohne Bezahlvorgang den Markt verlassen wollten. Die eingesetzten Beamten nahmen die Anzeigen auf und übergaben die diebischen Elstern ihren Erziehungsberechtigten.

