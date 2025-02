Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überrumpelt und geschlagen

Jena (ots)

Als ein 70-Jähriger kurz nach Mitternacht am Donnerstag auf dem Heimweg war, wurde er von einem Unbekannten überrascht. Eine männliche Person tauchte plötzlich auf und sprach den Mann von hinten an. Als sich der 70-jährige umdrehte, traf ihn plötzlich ein Schlag, augenscheinlich durch einen Stock. Hierdurch wurde der Mann leicht verletzt. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss rasch in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung war dem 70-Jährigen, aufgrund der Schnelle der Tat, nicht möglich. Zeugen, welche kurz nach Mitternacht in der Hermann-Pistor-Straße den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder gar dem unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Das Aktenzeichen lautet 45361/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell