POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Schockanruf

Geseke (ots) - Bereits am 04.02.2025, gegen 23:15 Uhr ist es zu einem Einbruch in eine Firma in der Bönnighauser Straße in Geseke gekommen. Der Täter verschaffte sich Zugang zu dem Gelände und entwendetet eine Fräse, eine Flex und fünf Lufthammer im Wert von mehreren tausend Euro. Der Täter wurde bei der Tat videografiert. Das Videomaterial wird derzeit ausgewertet um Hinweise auf den Täter zu erlangen. Erst am gestrigen Tag wurde auf der Polizeiwache in Geseke ...

