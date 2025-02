POL-SO: Trickbetrüger erbeuten vierstelligen Gelbetrag

Erwitte (ots) - In einem Baucontainer der in Erwitte in der Borgstraße/Südstraße steht, wurde eingebrochen. Der Tatzeitraum ist derzeit unklar. Ein Mitarbeiter jedenfalls hat den Einbruch festgestellt und die Polizei gerufen. Entwendet wurden aus dem Container zwei Heizlüfter, fünf Tische, ein Aktenschrank, ein erste Hilfe Set, ein Kaffeevollautomat, ein Wasserspender, eine Mikrowelle, ein Wasserkocher und ein Außenstrahler. Ob noch mehr geklaut wurde, ist derzeit ...

mehr