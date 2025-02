POL-SO: Einbruch in Baucontainer

Geseke (ots) - Im Windmühlenweg in Geseke ist es am gestrigen Tag zwischen 16:00 und 18:45 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Der oder die Täter verschafften sich mittels Leiter Zugang über ein Fenster was eingeschlagen worden ist, Zugang zum Haus. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer also die Tatverdächtigen ...

