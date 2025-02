Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - erneut verfassungsfeindliche Schmierereien in Berlstedt

Weimar (ots)

Zum wiederholten Male wurden in Berlstedt, im Bereich der Bushaltestelle Höhe der Hauptstraße 18, Schmierereien mit verfassungsfeindlichem Hintergrund festgestellt. Diesmal wurden mit einem wasserfesten, schwarzen Stift mehrere Hakenkreuze, SS-Runen und diverse Schriftzüge an das Wartehäuschen angebracht. Als Tatzeitraum wird der vergangene Freitag bis Montagvormittag vermutet. Die Kosten der Beseitigung belaufen sich auf etwa 500 Euro. Wer kann Hinweise zur Tatzeit bzw. zu möglichen Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

