Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kontrolltag für mehr Sicherheit von Rad-, Pedelec- und Scooterfahrenden

Hamm (ots)

Am Donnerstag, 26. September, hatte die Polizei Hamm im Rahmen eines direktionsübergreifenden Schwerpunkteinsatzes die Sicherheit von Rad- und E-Scooter-Fahrern im gesamten Stadtgebiet im Fokus. Unterstützung erhielten sie dabei von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei aus Bochum.

So beliebt die Zweiräder - ob mit oder ohne elektrischen Antrieb - auch sind, so wichtig ist die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Denn ohne Airbag, Sicherheitsgurt und schützendes Gehäuse haben diese Verkehrsteilnehmer im Falle eines Unfalls oft das Nachsehen.

Damit es gar nicht erst soweit kommt, haben die Polizistinnen und Polizisten während des rund achtstündigen Einsatzes zahlreiche mobile Kontrollen durchgeführt. Im Blick hatten sie nicht nur die Rad-, Pedelec- und Scooterfahrer selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, die diese gefährdet haben.

Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 34 Verstöße von Fahrrad-, Pedelec- und E-Scooterfahrern. Die angehaltenen Personen nutzten etwa das Smartphone während der Fahrt, fuhren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung oder beachteten rote Ampeln nicht.

Des Weiteren gab es 38 Maßnahmen gegen Verkehrsteilnehmer, die die Zweiradfahrer durch ihr Verhalten gefährdeten. Hier lagen die meisten Fälle bei der Missachtung des Überholverbots auf dem Nordenstiftsweg und der Vorfahrtsmissachtung an verschieden Stellen.

19 Verstöße weiterer Verkehrsteilnehmer, wie die Missachtung der Gurtpflicht oder das Telefonieren am Steuer kamen hinzu.

Eine 27-jährige Autofahrerin aus Hamm erwartet ein Strafverfahren, weil bei einer Kontrolle auf dem Nordenstiftsweg festgestellt wurde, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ein 18-Jähriger aus Hamm kam einem Team in Höhe des Viktoriaplatzes telefonierend auf einem E-Scooter entgegen. Doppeltes Pech für ihn bei der anschließenden Kontrolle: Neben einem Bußgeld folgt nun auch eine Strafanzeige, denn der E-Scooter lag seit dem Morgen als gestohlen ein.

Beamtinnen und Beamte der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention gaben in zahlreichen Gesprächen mit Verkehrsteilnehmern und Passanten am Heessener Markt, an der Geistschule und der Von-Vincke-Schule wichtige Tipps, wie sie sich möglichst sicher im Straßenverkehr bewegen können und ihr Zweirad mit einfachen Mitteln vor Diebstahl schützen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell