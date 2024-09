POL-HAM: Falscher Flyer in Hammer Briefkästen

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er am Mittwoch, 25. September, gegen 15.50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im Allee-Center eine Winterjacke im Wert von rund 140 Euro gestohlen hatte, nahmen Einsatzkräfte der Polizei den Mann wenig später vorläufig fest. Der Ladendetektiv war auf den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 39-Jährigen aufmerksam geworden, als ...

mehr