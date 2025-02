Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau wird nach vermeintlichem Zigarettenwurf verletzt

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag befand sich eine 46-Jährige vor einem Imbiss in der Weimarer Innenstadt und schnippte nach dem Rauchen einer Zigarette die Reste auf den Gehweg. Nach Auffassung eines 25-jährigen Weimarers geschah dies bewusst in die Richtung seines geparkten Pkw. Er sprach die Frau an, beleidigte und bedrohte sie. Im Verlaufe des Streitgespräches zeigte der Mann den Stinkefinger, was die Frau mit einem müden Gähnen beantwortete. Daraufhin wurde die Geschädigte, die sich mittlerweile im Imbiss befand, von dem Mann an den Haaren wieder nach draußen gezerrt und dort zu Boden gerissen. Sie verletzte sich dabei leicht. Der Täter einschließlich seiner Begleiterin flüchteten vom Tatort. Die Ermittlungen über das Kennzeichen führten schließlich zum Täter nach Weimar-West, der die Tat einräumte. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

