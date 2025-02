LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Jena (ots) - Als ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße am Dienstagmorgen zur Arbeit gehen wollte, stellte er an seiner Wohnungstür Hebelspuren fest. Unbekannte versuchten in der vorangegangenen Nacht in die Wohnung einzudringen, schafften dies jedoch nicht. Dadurch entstand ein Schaden von circa. 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr