Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tank gefüllt und davongefahren

Jena (ots)

Nochmal fix zur Tankstelle, weil man was vergessen hat - wer kennt es nicht. Doch macht man es andersherum, ist dies meist strafrechtlich normiert. So geschehen Dienstagmorgen im Jenaer Ortsteil Wogau. Der männliche Fahrer eines grünen VWs betankte sein Fahrzeug. Jedoch beglich dieser mitnichten die offene Rechnung von knapp 96,- Euro, sondern fuhr einfach davon. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort fiel der Fokus auf einen 62-jährigen Mann aus Weimar. Dieser ist Halter eines Fahrzeuges, auf welches die Kennzeichen ausgegeben waren. Doch ist das Fahrzeug kein VW, sondern ein Wohnmobil der Marke Renault. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte die Kennzeichentafeln in Weimar demontiert und in der Folge am VW angebracht. Die Ermittlungen zum Tankbetrüger dauern weiter an.

