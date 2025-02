Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schild niedergemäht

Matzenbach (Kreis Kusel)

Am Samstag Abend, 08.02.12025, 21.10 Uhr meldet ein Zeuge einen lauten Knall. An-schließend habe er festgestellt, dass auf der Verkehrsinsel in der Moorstraße (B423) Schaden angerichtet wurde. Vermutlich fuhr ein Kraftfahrzeug aus Richtung Glan-Münchweiler die Ortsdurchfahrt Matzenbach und beschädigt Verkehrseinrichtungen auf der Verkehrsinsel. In der Folge wird die Fahrt in Richtung Altenglan fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgefundene Teile lassen auf ein Fahr-zeug der Volkswagengruppe schließen. Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, melde sich bitte unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Kusel. |pikus

