Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauscht unterwegs

Landstuhl (ots)

Ein 24-Jähriger ist in der Samstagnacht alkoholisiert Auto gefahren. Der Mann wurde in der Saarbrücker Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte in seinem Atem deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,08 Promille. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle, durfte der Peugeot Fahrer die Wache verlassen. Auf den Mann kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell