Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Die Geraer Straße in Stadtroda war am Dienstag gegen 16:00 Uhr Ort eines Verkehrsunfalls sowie einer begangenen Straftat. Ein Linienbus fuhr auf der Straße in Richtung Quirla, als diesem ein unbekannter Lkw entgegenkam. Beim Vorbeifahren kollidierten beide Außenspiegel der Fahrzeuge miteinander, sodass jeweils Sachschäden entstanden. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, fuhr der Lkw-Fahrer jedoch in Richtung Stadtkern weiter, sodass dieser bislang unbekannt ist. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten die Polizei im Saale-Holzland-Kreis zu kontaktieren (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de). Bitte für eine Zuordnung das Aktenzeichen 0044047/2025 jeweils mit angeben.

