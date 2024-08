Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrrad im Bereich des Herrngartens sichergestellt

Darmstadt

Nach der Sicherstellung eines Damenrades in der Schleiermacherstraße sucht die Darmstädter Kripo öffentlich mit einem Bild nach den rechtmäßigen Eigentümern. Gegen 15.30 Uhr am 18. Juli 2024 stoppten Polizeikräfte einen 50-Jährigen im Bereich des Herrngartens und stellten bei ihm ein Damenrad der Marke Pegasus sicher. Der Mann, der bereits mehrfach wegen des Verdachts der Fahrraddiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte keinen Eigentumsnachweis aufbringen. Da nicht auszuschließen war, dass das Rad ebenfalls aus einer Straftat stammt, stellten die Streifen das Velo sicher. Ermittlungen zu den Eigentümern verliefen noch ohne Erfolg, weshalb sich die Polizei jetzt mit einer Aufnahmen an die Öffentlichkeit wendet. Wer erkennt das abgebildete Rad wieder? Wer kann Hinweise zur Herkunft geben? Hinweise nimmt das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

