Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Altkleidercontainer ausgeräumt und Fahrzeuge durchwühlt- Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (09.02.2025) in der Dürrbachstraße zwei Männer im Alter von 25 und 33 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer gestohlen zu haben. Ein Anwohner beobachtete die beiden Männer gegen 07.45 Uhr dabei, wie sie erst versucht haben sollen, geparkte Fahrzeuge an der Dürrbachstraße zu öffnen und schließlich mit einem Stock Klamotten aus dem Container gefischt haben sollen und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Männer kurze Zeit später fest. Bei der Durchsuchung fanden sie neben einem Messer auch zwei mutmaßlich gestohlene Handys sowie weiteres mutmaßliches Stehlgut. Die beiden Männer stehen außerdem im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag gegen 00.30 Uhr mindestens zehn Fahrzeuge im Bereich Rohracker aufgebrochen und durchwühlt zu haben. Sie sollen Wertgegenstände und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro erbeutet haben. Die beiden 25 und 33 Jahre alten marokkanischen Staatsangehörigen, die sich außerdem unerlaubt in Deutschland aufhalten sollen, werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (10.02.2025) einem Haftrichter vorgeführt.

