POL-PDPS: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Rodalben (ots) - Eine Streife unterzog in der Nacht des 08.12.2024, gegen 01:00 Uhr, einen E-Scooter in der Hauptstraße in Rodalben einer Verkehrskontrolle. Beim Fahrer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,42 Promille ergab. Da der Fahrer erst 18 Jahre alt war, galt für dieses ein generelles Alkoholverbot für das Führen von Kraftfahrzeugen. Den ...

