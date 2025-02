POL-S: 33-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind am späten Freitagabend (07.02.2025) in ein Kaufhaus an der Königstraße eingebrochen und haben eine unbekannte Anzahl an Schmuckstücken gestohlen. Die Täter gelangten kurz vor Mitternacht über die Stephanspassage oder das Parkhaus in das Treppenhaus des Gebäudes. Dort schlugen sie die Holzverkleidung einer Tür ein und gelangten so in die Verkaufsräume. Im Erdgeschoss ...

mehr