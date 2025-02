Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte brechen in Kaufhaus ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind am späten Freitagabend (07.02.2025) in ein Kaufhaus an der Königstraße eingebrochen und haben eine unbekannte Anzahl an Schmuckstücken gestohlen. Die Täter gelangten kurz vor Mitternacht über die Stephanspassage oder das Parkhaus in das Treppenhaus des Gebäudes. Dort schlugen sie die Holzverkleidung einer Tür ein und gelangten so in die Verkaufsräume. Im Erdgeschoss zerstörten sie fünf Vitrinen und öffneten eine weitere. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute über den Notausgang im Untergeschoss Richtung S-Bahn Zugang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

