Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach sexuellem Übergriff: Polizei sucht im Fernsehen nach Zeugen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff auf ein acht Jahre altes Mädchen im Juni 2024 im Bereich der Thaerstraße im Stadtteil Wolfbusch (siehe Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/r6044, https://t1p.de/kuvfs und https://t1p.de/hf4pz) sucht die Polizei auch weiterhin nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter und zum Tathergang geben können. Hierfür wird Kriminalhauptkommissar Martin Schuster am kommenden Mittwochabend (12.02.2025) ab 20.15 Uhr live in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY-ungelöst im ZDF über den Fall und den aktuellen Ermittlungsstand berichten. Am Abend der Ausstrahlung können Hinweise über die Telefonnummer +49800503503533 gemeldet werden. Außerhalb dieser Zeit werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 oder der E-Mail Adresse stuttgart.wolfbusch@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

