Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-Elten - Geparkter Audi beschädigt

Unfallflucht

Emmerich (ots)

In Emmerich-Elten an der Klosterstraße wurde in der Zeit von Samstag (24. August 2024), 17:00 Uhr bis Montag (26. August 2024) 16:00 Uhr ein geparkter brauner Audi A 4 Kombi durch den Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Fahrzeugs beschädigt. Der oder die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadens im hinteren linken Bereich ist davon auszugehen, dass es sich um einen Fehler beim Parken oder Rangieren gehandelt haben dürfte. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Bereiches. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise unter Telefon 02822 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell