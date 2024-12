POL-HB: Nr.: 0768 --Unfall auf der A27

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Autobahn 27 Zeit: 07.12.24, 05:50 Uhr

Ein 21-Jähriger verlor am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Schutzplanke. In der Folge verunfallten zwei weitere Autos und die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Gegen 05:50 Uhr war der 21-Jährige in Richtung Cuxhaven unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Horn und Überseestadt verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte mehrfach gegen die Schutzplanke. Dabei lösten sich mehrere Teile des BMW und lagen verteilt auf der Fahrbahn. Zwei weitere Autos fuhren über die Trümmerteile und kamen ebenfalls zum Stehen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, der BMW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch an den beiden weiteren Wagen entstand Sachschaden. Da der Verdacht bestand, dass der 21-Jährige alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Aufgrund der abgerissenen Autoteile und ausgelaufener Flüssigkeiten mussten beide Fahrstreifen für Räum- und Reinigungsarbeiten bis etwa 09:30 Uhr gesperrt werden. In der Folge kam es zu Rückstaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall oder zuvor den BMW beobachtet haben, melden sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850.

