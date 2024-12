Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0765--Nach Brandanschlag: Polizei sucht weitere Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Auf der Höhe Zeit: 26.11.24, 3 Uhr bis 3.30 Uhr

Nach dem Brandanschlag auf ein Bürogebäude in Horn-Lehe im November, siehe hierzu auch die Pressemeldungen 0736, 0738, sucht die Polizei weitere Zeugen.

Die Täter hatten in der betreffenden Nacht zu Dienstag Brandsätze in ein Bürogebäude einer Firma für Sicherheitstechnik geworfen. Mobiliar in einem Büro fing Feuer, die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen werden seitdem intensiv durch die Soko Linksextremismus geführt. Ein kurz danach veröffentlichtes Bekennerschreiben wurde als authentisch eingestuft.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Sonderkommission weitere Zeugen, insbesondere Hinweisgeber, die im Bereich des Parkplatzes am Gymnasium am Vorkampsweg in Horn sowie Im Leher Felde auf Höhe eines Transportunternehmens verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

