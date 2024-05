Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Falscher Polizist - Geschädigte reagiert vorbildlich

Oberhausen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (30.05.) gegen 22:15 Uhr erhielt eine 57-jährige Oberhausenerin aus Alstaden einen Anruf von einem sogenannten falschen Polizisten. Dieser gab ihr gegenüber im Rahmen einer komplexen Geschichte an, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe; nun solle die 57-Jährige eine Kaution in Höhe von 52.000 Euro sowie wertvolle Schmuckgegenstände an einem Übergabeort platzieren. Die Oberhausenerin erkannte jedoch den Betrugsversuch und handelte genau richtig: Sie wählte den Notruf 110.

Die Polizei rät: Seien Sie stets misstrauisch, sollten Sie Anrufe von einer unbekannten Nummer erhalten. Dies gilt insbesondere, wenn sich das Gegenüber als Polizist oder Polizistin ausgibt! Die Polizei ruft auch niemals über 110 an. Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Wertsachen oder Geld zu übergeben. Beenden Sie das Telefonat, bevor Sie den Notruf 110 wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell