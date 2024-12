POL-HB: Nr.: 0761 --Einbrecher erbeuten Goldschmuck

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 12.11.2024, 18:15 - 20:15 Uhr

Am 12. November brachen Unbekannte in den Abendstunden in eine Wohnung in Schwachhausen ein und entwendeten hochwertigen Goldschmuck. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Schmuckstücke.

Die Eindringlinge gelangten über den Balkon in die Wohnung in der Schwachhauser Heerstraße. Sie hebelten die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten diversen Goldschmuck, unter anderem die Goldkette mit dem Kreuzanhänger auf dem Foto. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Hausbewohnerin bemerkte bei ihrer Heimkehr am Abend den Einbruch und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Schmuckstücke. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden. Benachrichtigen Sie die Polizei, wenn Ihnen diese zum Kauf angeboten werden. Sachdienliche Hinweise zu den Schmuckstücken nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

