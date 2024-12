POL-HB: Nr.: 0759 --Polizei warnt Hundehalter in Hastedt: Rasierklingen in Frikadellen entdeckt

Polizei Bremen

Polizei warnt Hundehalter in Hastedt: Rasierklingen in Frikadellen entdeckt

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Fliederstraße Zeit: 03.12.2024, 10 Uhr

Die Polizei Bremen warnt aktuell Hundehalter im Ortsteil Hastedt vor ausgelegten Ködern. Am Dienstag mussten zwei Hunde in einer Tierklinik behandelt werden, nachdem sie mit Rasierklingen präparierte Frikadellen verschluckt hatten.

Ein 62-jähriger Bremer ging am Vormittag mit seinem Hund auf einer Grünfläche in der Fliederstraße spazieren, als das Tier eine ausgelegte Frikadelle fraß. Über ein soziales Netzwerk warnte später eine weitere Hundehalterin, eine präparierte Boulette in dem Bereich gefunden zu haben. Der Hund des 62-Jährigen wurde daraufhin in eine Tierklinik in Niedersachsen gebracht. Die Untersuchung zeigte, dass sich eine Rasierklinge im Magen des Tieres befand. Eine Notoperation war erforderlich, um das Leben des Hundes zu retten.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hundehalter werden zu erhöhter Vorsicht aufgefordert:

- Behalten Sie Ihren Hund während des Spaziergangs gut im Blick und verhindern Sie, dass er unbemerkt Fressbares aufnimmt. - Falls Sie verdächtige Köder entdecken (z. B. präpariert mit Rasierklingen, Nadeln oder Gift), fassen Sie diese nicht an und informieren Sie umgehend die Polizei. - Falls Ihr Hund bereits etwas Verdächtiges gefressen hat, suchen Sie schnellstmöglich einen Tierarzt auf.

Wer einem Tier erhebliche Schmerzen zufügt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz und riskiert eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

