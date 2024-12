POL-HB: Nr.:0755--Rückwärts gegen Hauswand

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Erlenstraße Zeit: 01.12.24, 07.45 Uhr

Die Polizei Bremen stoppte am Sonntag in der Neustadt einen 27 Jahre alten Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz eines Führerscheins war. Er versuchte zu flüchten, kam aber nicht weit.

Der 27-Jährige entzog sich morgens in der Süderstraße einer Verkehrskontrolle durch die Polizei. Als die Einsatzkräfte an sein Fahrzeug herantraten, verriegelte er die Türen, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr am Ende der Straße mit seinem Opel Corsa gegen eine Hauswand. Anschließend raste er weiter durch die Neustadt, auch durch Einbahnstraßen, bis das Heck des Opels ausbrach und dabei zwei parkende Autos rammte. Danach sprang der Fahrer aus dem Auto und versteckte sich in einem Hinterhof. Die Polizisten entdeckten ihn jedoch schnell und es klickten die Handschellen.

Der 27 Jahre alte Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen. Weiter waren die Kennzeichen gestohlen und das Fahrzeug nicht zugelassen. Er wurde zwecks Blutentnahme mit zur Wache genommen. Da der gebürtige Pole keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung eingezogen. Gegen ihn wurden unter anderem Anzeigen wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

