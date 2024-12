POL-HB: Nr.: 0754 --Werder gegen Darmstadt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rembertiring Zeit: 01.12.2024, 18:30 Uhr Einsatzkräfte stellten am frühen Sonntagabend in der Bahnhofsvorstadt einen 24 Jahre alten Mann, der zuvor einem 37-Jährigen eine Uhr geraubt hatte. Der 37 Jahre alte Mann befand sich am Sonntag gegen 18:30 Uhr in einem Imbiss im Rembertiring und wartete auf sein Essen. Ein Unbekannter betrat den Laden und beleidigte ...

